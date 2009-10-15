Дозвониться Тимошенко теперь можно по другому номеру

В связи с изменением порядка набора междугородных, международных и мобильных номеров с 14 октября номер правительственной телефонной „горячей линии” изменен с 8-800-507-30-90 на 0-800-507-309.

Отныне вместо „8”, в начале номера следует набирать „0”, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной политики Украины.

При этом пресс-служба обращает внимание на то, что номер сократился на одну цифру и стал шестизначным, то есть последнюю цифру номеру набирать не нужно.

Звонки на правительственную телефонную „горячую линию” принимаются ежедневно, кроме воскресенья, с 8.00 до 21.00.