Барановский будет дегустировать все украинское мясо и молоко

Министерство аграрной политики Украины подготовило Приказ "Об утверждении Положения о Центральной отраслевой дегустационной комиссии по оценке качества мясо-молочных продуктов в системе Министерства аграрной политики Украины и Инструкции о порядке проведения оценки». Об этом сообщает официальный сайт Минагрополитики.

Отмечается, что целью принятия предложенного регуляторного акта является создание Центральной отраслевой дегустационной комиссии с закрепленной за ней номенклатурой пищевых продуктов. Указанная комиссия оценивает качество новых видов продукции, которые предлагаются к выпуску на производстве, в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья населения и охрану окружающей среды, условия реализации и потребления продукции.

«Выгода от внедрения предложенного регуляторного акта заключается в усовершенствовании работы отрасли производства мясо–молочных продуктов, повышении эффективности и культуры производства, что в конечном результате обеспечит наполнение потребительского рынка высококачественной продукцией отечественного производства», - отмечается в приказе.

Кроме того, согласно документу, ЦОДК принимает решение о внедрении новых видов продукции на производстве, рассматривает и проводит техническую экспертизу нормативной документации на эти виды продукции в соответствии с ГСТУ перед представлением ее на регистрацию в Госпотребстандарт Украины.

Учитывая, что проходит постоянное техническое переоснащение отрасли производства мясо-молочных продуктов, внедряются передовые технологии и то, что производство продуктов питания является одним из основных вопросов национальной безопасности государства, срок действия регуляторного акта не ограничивается.

Оценка эффективности будет осуществляться на основе финансово-экономических показателей и результатов хозяйственной деятельности субъектов ведения хозяйства, а также по результатам оценки качества мясо-молочных продуктов.