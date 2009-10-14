Ющенко про Кислинского, закон и проверку документов

Случай с Кислинским ставит под сомнение действенность системы проверки документов кандидатов на государственные должности - Ющенко

Киев. 14 октября. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что случай с дипломом заместителя председателя СБУ Андрея КИСЛИНСКОГО ставит под сомнение действенность системы проверки документов кандидатов на государственные должности.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Главной службы информационной политики Секретариата Президента.

Как отмечают в Секретариате, Президент принял решение об освобождении А.КИСЛИНСКОГО от должности заместителя председателя СБУ, исходя из принципа, что Закон должен быть один для всех.

Однако этот случай ставит ряд других серьезных вопросов. В частности, в отношении действенности системы проверки сведений, которые предоставляются кандидатами на назначение на государственные должности, а также осознания всеми привлеченными органами и их руководителями своей ответственности за надлежащее осуществление такой проверки.

Процедура проверки документов при принятии государственных служащих на должности детально регламентирована – и не вопрос главы государства проверять подлинность документов чиновников.

В соответствии с Указом Президента Украины «Об обязательной специальной проверке сведений, которые подают кандидаты на занимание должностей государственных служащих» (от 19.11.2001 №1098), в проверке сведений, которые подают кандидаты на должности, принимает участие целый ряд государственных органов.

Это – Главное управление государственной службы Украины, Государственная налоговая администрация Украины, Министерство внутренних дел Украины и Служба безопасности Украины.

Более того, Служба безопасности Украины предоставляет согласование на допуск должностных лиц к государственной тайне – и должна проводить для этого отдельную проверку сведений, которые подают кандидаты на соответствующие должности. Проверке подлежат, в частности, и сведения об учебе и работе кандидатов.

Следовательно, возникает серьезный вопрос к прежнему руководству СБУ образца 2005 года: именно тогда А.КИСЛИНСКОМУ был предоставлен допуск к государственной тайне, подчеркнули в Главной службе информационной политики.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ заявил об использовании А.КИСЛИНСКИМ поддельного документа о высшем образовании. Он обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой провести проверку достоверности диплома А.КИСЛИНСКОГО.

12 октября министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявил, что результаты проверки Минобразования подтвердили, что заместитель председателя СБУ А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Национального университета Украины им.Т.Шевченко. «Господин КИСЛИНСКИЙ в Университете имени Тараса Шевченко не числится, и диплом об окончании исторического факультета не получал», - отметил министр.

13 октября председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об освобождении А.КИСЛИНСКОГО от должности своего заместителя, которое В.ЮЩЕНКО удовлетворил.