Всемирный конгресс украинцев призывает признать статус ОУН-УПА

Всемирный конгресс украинцев призывает Верховную Раду признать воинов ОУН-УПА участниками национально-освободительной борьбы за независимую Украину и предоставить им надлежащие льготы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ВКУ Евгений ЧОЛИЙ сегодня в ВР во время парламентских слушаний на тему «Зарубежное украинство: современное состояние и перспективы сотрудничества».

Он также от имени ВКУ призвал парламент принять законы, «направленные на демонтаж памятников, символизирующие тоталитарный коммунистический режим». Также Е.ЧОЛИЙ от имени ВКУ призвал Верховную Раду проводить все свои заседания «исключительно на государственном языке».

Кроме того, он предложил парламенту Украины «привести неприкосновенность народных депутатов Украины к европейским стандартам».

Как сообщал УНИАН, сегодня в парламентских слушаниях принимают участие свыше 80 зарубежных украинцев из 26 стран мира.