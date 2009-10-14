В ЕЦ считают, что в Киеве ввели предвыборные тарифы

Народный депутат, член партии “Единый Центр” Василий ПЕТЕВКА считает, что решение мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице является предвыборным ходом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Своим распоряжениям ЧЕРНОВЕЦКИЙ фактически внедрил новый вид коммунальных тарифов – предвыборный. А заявление премьер-министра подтвердило, что это не больше, чем попытка «купить» голоса киевлян на президентских выборах», - заявил В.ПЕТЕВКА, комментируя решение о снижении коммунальных тарифов в Киеве на отопление и горячую воду с 1 ноября по май 2010 года.

Народный депутат убежден, что «при ручном регулировании тарифов всегда появляются возможности для коррупции. К тому же, с экономической точки зрения, это - абсурд. Украине нужны не предвыборные жилищно-коммунальные тарифы, а реальные. Нет смысла снижать тарифы на несколько месяцев, а затем, после выборов, повышать их».

«Хуже всего в этой ситуации, что простые граждане не понимают логики, согласно которой начисляются коммунальные тарифы», – считает политик. «Понятно, что во время избирательной кампании кандидаты в Президенты стремятся получить симпатии территориальных обществ. Однако перед тем как снижать тарифы только в одном регионе, необходимо объяснить, почему соседние регионы должны платить значительно больше», - отметил В.ПЕТЕВКА.

Политик отметил, что «сегодня в Украине даже специалистам тяжело разобраться в формулах ценообразования на жилищно-коммунальные тарифы. В то же время в Канаде на правительственных интернет-сайтах каждый может проверить формулы, которые регулируют ценообразование на жилищно-коммунальные услуги. И если гражданин считает цены на услуги ЖКХ завышенными, он может обратиться с жалобой в специальные правительственные структуры, которые проверят объективность установления тех или других тарифов».

По мнению В.ПЕТЕВКИ, «в Украине необходимо внедрить единую методику ценообразования на коммунальные услуги для местной власти. При таких условиях граждане смогут быть уверены в обоснованности тарифов в каждом, отдельно взятом регионе».

Как сообщал УНИАН, 13 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о снижении с 1 ноября тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве практически до уровня тарифов, которые действовали до 1 июня этого года. По его словам, сниженные тарифы будут действовать до мая 2010 года.

Объясняя, почему киевская власть пошла на снижение тарифов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что «дело в том, что премьер-министр обязала «Нафтогаз Украины» обеспечивать Киев газом в долг без любых ограничений и дала возможность реструктуризировать этот долг на выгодных для киевлян условиях».

Вместе с тем мэр заметил, что если бы он без дополнительных гарантий «Нафтогаза Украины», «а фактически Кабинета министров», снизил тарифы, «это было бы безответственно».