Тимошенко дала должность Людмиле Супрун

Людмила СУПРУН назначена председателем Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров журналистам сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, 3 августа т.г. глава Госинвестиций Виктор ИВЧЕНКО подал заявление об отставке с должности главы Госинвестиций. 6 августа т.г. правительство приняло его отставку. По информации источников, близких к правительству, В.ИВЧЕНКО в заявлении об отставке ссылался на ч. 1 ст. 31 Закона «О государственной службе», в которой указано такое основание для отставки, как «принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для нахождения на государственной службе...».

В.ИВЧЕНКО возглавлял агентство со дня его создания в 2005 году.

Кабмин распоряжением №938-р от 12 августа 2009 года назначил Сергея ВЛАСЕНКО исполняющим обязанности председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере инновационной деятельности, работа которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра экономики. Основными задачами Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиций и инновационного развития, создание национальной инновационной системы для обеспечения проведения эффективной государственной инновационной политики, а также координация работы центральных органов исполнительной власти в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, ГП «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять их отделений.

Л.СУПРУН – глава Народно-демократической партии Украины. В Верховной Раде IV созыва занимала должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам бюджета, а с сентября 2005 года – и.о. председателя этого комитета.