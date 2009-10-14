От Тимошенко сбежал нардеп

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО сегодня направил лидеру партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО заявление о выходе из рядов партии. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

“Я думал, что партия “Батьківщина” и ее руководство способны к самоочищению и исключению из своих рядов бывших уголовных зеков. Но когда в партии состоят люди, осужденные ранее за групповые изнасилования, воры, мошенникии, люди, которые злоупотребляют землей... И все мои попытки на протяжении полутора лет уходят, как вода в песок, то я спокойно, без публичных обвинений, пишу заявление о выходе (из партии)”, - сказал народный депутат Украины.