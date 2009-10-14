Блохин «наследил» на Аллее чемпионов в Монако

Бразилец Роналдиньо стал лауреатом международной премии Golden Foot-2009, а Олег Блохин удостоился признания как "легенда всех времен".

Лауреата премии Golden Foot-2009 определяли любители футбола на интернет-сайте www.goldenfoot.com. Всего было подано 158 470 голосов. За полузащитника "Милана" высказались 43 755 человек. На последующих местах испанец Рауль (31 762 голоса), француз Тьерри Анри (25 537) и итальянец Джанлуиджи Буффон.

Премия, которая патронируется князем Монако Альбером II, вручается как действующим футболистам старше 29 лет, так и ветеранам. В прошлом году ее лауреатом стал другой бразилец - Роберто Карлос. По традиции избранники оставляют отпечатки своих ног на набережной в Монако. Год назад на Аллее чемпионов "наследил" Игорь Беланов, а в 2005-м - Андрей Шевченко, победивший как еще играющий футболист. Нынче в качестве "легенд" помимо Блохина признаны поляк Збигнев Бонек, колумбиец Рене Игита, немец Карл-Хайнц Румменигге и бразилец Нилтон Сантос, который, правда, приехать в княжество не смог, так что его представлял один из руководителей клуба "Ботафого".

Олег Блохин: "Очень впечатляющая церемония. Удивительно, насколько долгой и благодарной может быть память футбольных болельщиков - ведь столько времени прошло с тех пор, как я перестал выходить на поле. Получается, что Блохин стал третьим, после Игоря Беланова и Андрея Шевченко, футболистом c постсоветского пространства, "наследившим" на знаменитой Аллее чемпионов. Немного жаль, что не удалось сфотографироваться с князем Монако Альбером II. По регламенту церемонии Golden Foot монарх лично вручил награду только действующей звезде - Роналдинью и сразу уехал. Впрочем, "семейная" фотография всех лауреатов премии-2009 тоже получилась на славу. Она будет висеть в моем доме на самом видном месте".

Спорт-Экспресс