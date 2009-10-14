Уволенный замглавы СБУ пойдет работать учителем истории

Вчера вечером президент Виктор Ющенко уволил заместителя председателя Службы безопасности Украины Андрея Кислинского. Бывший зампред СБУ заявил изданию " Коммерсантъ-Украина ", что поддерживает решение главы государства.

Указ Виктора Ющенко об увольнении Андрея Кислинского с поста заместителя главы СБУ появился на сайте главы государства поздно вечером. В документе это решение никак не объясняется. Как известно, Андрей Кислинский оказался в центре скандала, разгоревшегося в связи с сомнениями в подлинности его диплома об окончании исторического факультета Киевского национального университета им. Шевченко. В понедельник министр образования и науки Иван Вакарчук обнародовал результаты работы комиссии, согласно выводам которой господин Кислинский не обучался в этом вузе.

О подписании указа Андрей Кислинский узнал от "Коммерсанта". "Со мной никто на эту тему не разговаривал,– признался он – Я, конечно, не исключал такой возможности, но не думал, что это произойдет так быстро. Президент поступил правильно – вывел СБУ из-под удара. Теперь, как ни смешно это звучит, пойду работать в школу учителем истории".