Симоненко уйдет в отставку, если не наберет 8%

У партий левого направления появится перспектива на выборах лишь при условии переформатирования и внутреннего обновления.

Об этом заявил председатель Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ в эфире программы «Шустер Live», сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По мнению И.ВИНСКОГО, перед общим объединением левые партии должны пройти этап внутренней реконструкции и обновления. «Перед тем, как объединяться, нужно переформатироваться этим партиям, радикальным образом сделать внутреннюю реконструкцию, внимательно пересмотреть еще раз свои политические и партийные принципы деятельности, обязательно обновить лидеров, омолодиться - и только затем у левых партий появится перспектива», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, в последние годы в государстве состоялось колоссальное перераспределение богатств, противодействовать которому левые силы оказались не в состоянии. «В 1990 году в Украине 79% ВВП шло через зарплату и пенсии, а сегодня - 32%. В то же время, прибыли были 24% ВВП, а сегодня – 44% (причем сегодня это частный сектор, а раньше был государственный). На фоне левых лозунгов реально происходит процесс первичного накопления капитала и ограбления населения. И, безусловно, в этом процессе левые партии оказались слабыми и неспособными организовать сопротивление людей этим процессам», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Он убежден, что на сегодня объединяться под президентские выборы левым силам нет смысла из-за потерянного времени. По мнению И.ВИНСКОГО, такое объединение имело смысл три года назад. В этом случае, добавил он, левые силы могли бы идти на эти выборы с новым форматом работы и с новыми лидерами. “Тогда был бы шанс. А сегодня уже поздно. Объединяйтесь - не объединяйтесь, я знаю, что будет в итоге. Это будет 3,5-4% для Петра Николаевича СИМОНЕНКО», - сказал он.

Кроме того, И.ВИНСКИЙ после программы поспорил с лидером КПУ П.СИМОНЕНКО, что тот как кандидат в президенты наберет не больше 3,5-4% голосов избирателей. Если же результат будет лучше, И.ВИНСКИЙ пообещал извиниться перед П.СИМОНЕНКО. В свою очередь, лидер КПУ пообещал извиниться перед И.ВИНСКИМ и подать в отставку с должности первого секретаря КПУ, если его результат будет ниже 8%.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Коммунистическая партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная), партии “Справедливость” и “Союз левых сил” подписали декларацию о создании Левого блока для участия в президентских выборах.