Жвания не понимает, почему, имея 50 млн. ртов, не производить зубные щетки

Украина имеет колоссальные шансы стать государством с новой экономикой. Об этом в интервью «ЛІГАБізнесІнформ» заявил народный депутат Давид Жвания, сообщает его пресс-служба.

По словам политика, для этого необходимо привлекать инвестиции, создавать новые предприятия и рабочие места. «Мы ведь за 18 лет независимости так ничего и не построили. Ну, пару мостов "вылепили", несколько заводиков, вот и все. В основном реконструируем, что осталось от Советского Союза. Это наша проблема», - полагает Жвания.

Народный депутат убежден, что на падение объемов импорта нужно реагировать созданием импортозаменяющего производства. «Мы же даже зубных щеток не производим, а ведь можем. 50 млн. ртов есть для того, чтобы создать этот рынок, - подчеркнул он. - Все, что мы импортировали, можно сделать на месте, создавая новые рабочие места»

Давид Жвания убежден, что это не утопия: «У нас большой шанс. Мы - еще некапитализированная страна. Любое недокапитализированное предприятие - это интересно. Поэтому Украина как инвестпроект - очень привлекательна. Нужна только власть, которая покажет, что мы готовы к диалогу».