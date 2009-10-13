Тимошенко заявляет, что договорилась с Черновецким по тарифам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство договорилось с мэрией Киева об установлении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге перед своим отлетом с рабочей поездкой в Луцк.

«Наконец достигнуто полное понимание с руководством Киева, и по требованию Кабинета министров принято общее решение – с 1 ноября 2009 года вернуть старые тарифы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что мэрия Киева в июне существенно и необоснованно повысила тарифы.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, такая договоренность достигнута с помощью аргументов - судебных решений и возможного применения штрафных санкций.

«Переговорный процесс длился вокруг того, что обязаны выполнять судебные решения и решения правительства, обязаны, потому что это и есть правовое государство. Вот вокруг чего шел переговорный процесс», - пояснила премьер-министр.