Ющенко сегодня проведет заседание СНБО
08:56, 13 октября 2009Политика
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На повестке дня...
Сегодня в 13.30 начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в повестку дня заседания СНБОУ включены, в частности, такие вопросы:
Об обеспечении национальных интересов в сфере использования ядерной энергии;
Об обороноспособности государства и деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в военной сфере, а также неотложных мерах по способности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований выполнять конституционные задачи (в закрытом режиме).
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