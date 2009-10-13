Ющенко сегодня проведет заседание СНБО

Сегодня в 13.30 начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в повестку дня заседания СНБОУ включены, в частности, такие вопросы:

Об обеспечении национальных интересов в сфере использования ядерной энергии;

Об обороноспособности государства и деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в военной сфере, а также неотложных мерах по способности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований выполнять конституционные задачи (в закрытом режиме).