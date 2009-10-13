Ющенко будет советоваться с дипломатами

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО примет участие в Девятом совещании руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины (Дипломатическая академия, ул. Большая Житомирская, 2).

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Главная тема совещания – задачи внешнеполитической службы Украины в укреплении национальной безопасности Украины на фоне современных вызовов и угроз.

Во время встречи планируется обсудить внешнеполитические аспекты обеспечения национальной безопасности Украины, вопросы реализации экономических интересов Украины на мировых рынках и привлечения иностранных инвестиций, защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом, защиты и продвижения интересов Украины в информационной и гуманитарной сферах, оптимизации дипломатического присутствия Украины за рубежом и финансово-хозяйственные вопросы деятельности заграничных дипломатических учреждений.

Аккредитацию проводит пресс-служба МИД Украины по телефонам: 238-15-29, 238-17-20 и 238-16-83.