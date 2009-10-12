Вступление Украины в Энергетическое сообщество: кто выиграет, кто проиграет

18 декабря 2009 года Совет министров Европейского Союза примет решение о присоединении Украины к Энергетическому сообществу. Эксперты называют это секторальной евроинтеграцией Украины.

Как отметил в комментарии УНИАН директор энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР, «если наша страна станет членом европейского Энергетического содружества, то это будет означать выход на секторальную интеграцию Украины в европейское энергетическое пространство».

По его словам, «Украина хоть и медленно, но идет по этому пути. Министерством топлива и энергетики завершена разработка законопроекта о принципах функционирования рынка природного газа в Украине. Недавно правительство Украины приняло решение о приобщении к Инициативе обеспечения прозрачности добывающих отраслей экономики. Эта инициатива является одним из международных стандартов гарантирования открытости, благодаря чему общество получает механизм контроля доходов компаний и эффективности использования ими природных ресурсов».

Также М.ГОНЧАР отметил, что от присоединения к Договору об энергетическом содружестве однозначно выигрывает потребитель в Украине, который всегда платит за услугу или энергопродукт, и далеко не всегда получает их надлежащего качества и своевременно. Проигрывает тот бизнес, который работает в непрозрачной части энергосектора, потому что, согласно законодательству ЕС, все финансовые потоки должны быть выведены в прозрачную сферу.

Подробно читайте в материале «Украина станет игроком в энергопространстве ЕС?»