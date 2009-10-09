Через неделю Украина получит еще одного кандидата в Президенты?

Совет Европейской партии Украины через неделю определится в отношении своего участия в президентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской партии Украины, сегодня состоялось заседание Совета партии. Повесткой дня было предусмотрено рассмотрение пакеты вопросов, среди которых - подготовка к съезду с целью определения формата участия партии в будущих президентских выборах.

В ходе многочасовой дискуссии Совет партии не принял решения и объявил перерыв до следующей пятницы.

Среди предложений, которые раздавались от председателей областных партийных организаций, прозвучала идея выдвинуть кандидатом на пост Президента Украины лидера Европейской партии Николая КАТЕРИНЧУКА. За такое решение готовы проголосовать члены Совета партии единогласно.

Кроме того, рассматривался вариант поддержки любого другого кандидата от демократических сил. Однако ни одна из предложенных кандидатур не нашла поддержки большинства среди членов Совета партии.