ВР провела два голосования по проекту Госбюджета

Верховная Рада не смогла принять ни одного решения по результатам представления проекта государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, проект постановления об отклонении проекта бюджета и направлении его на доработку правительства, который был внесен представителями фракции Партии регионов, поддержали лишь 204 депутата из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Не поддержали это постановление фракции БЮТ, Блока Литвина и большая часть фракции НУ-НС.

Кроме того, ВР отказалась принять проект постановления, внесенный членами фракции Блока Литвина, которым предлагалось создать общую рабочую группу Кабинета министров и Комитета ВР по вопросам бюджета, чтобы она наработала предложения к госбюджету-2010. Принятие этого постановления поддержали лишь 204 народных депутата из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали фракции Партии регионов, КПУ и часть фракции НУ-НС.