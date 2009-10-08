Яценюк - Тимошенко: надо уметь нести свой крест

Народный депутат Украины, лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Кабинет Министров должен обеспечить повышение социальных стандартов украинцев, ведь в этом заключается задача правительства.

Об этом он сказал в эфире радио «Луцк», комментируя негативную реакцию премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на принятие в первом чтении законопроекта о повышении социальных стандартов, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил: “Мы обязаны повышать социальные стандарты, как бы это ни было трудно”.

“Для этого, собственно говоря, правительство и работает, «она» работает. Таков крест правительства – и нужно уметь его нести, а не рассказывать о том, что это «атомная бомба», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, «атомная бомба» – врать украинцам». Он отметил, что ряд заявлений правительства напоминают “старые советские времена”, потому что когда по телевидению «ее» послушать – то мы уже почти обогнали Соединенные Штаты, но когда смотришь в свой карман, на цены в магазине, то понимаешь, что правительство и люди живут в разных измерениях и эти измерения даже не параллельные».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что значительная часть пенсионеров получают пенсию в размере 640 гривен. “На такую пенсию не то что не выживешь – умереть нельзя”, - добавил он.

По его словам, уровень средней зарплаты постоянно падает из-за инфляции. Он отметил, что “если посчитать средние зарплаты относительно курса доллара, так они вообще в два раза упали”.

Лидер «Фронта перемен» убежден, что решать вопросы повышения уровня жизни людей необходимо, “и деньги на эти цели в бюджете есть”. А.ЯЦЕНЮК заявил, что нужно “прекратить грабить бюджет, грабить страну».

По его словам, не нужно «нанимать за десятки миллионов долларов певцов, за десятки миллионов долларов покупать биллборды, за сотни миллионов долларов – пропагандистские программы на телевидении”.

“Как вы думаете, откуда эти деньги берутся? Откуда миллиарды гривен, которые идут на избирательную кампанию? Думаете, из собственного кармана вытянули? Вытянули, но из вашего кармана», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он призвал прекратить “грабить страну” и отметил, что правительство должно делать все для того, чтобы люди имели за что жить».