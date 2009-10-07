Тимошенко завтра выйдет на эстрадную сцену

Завтра, 8 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посетит с рабочей поездкой Черновицкую область.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации, во время поездки предусматривается проверка хода строительства второй очереди объездной дороги вокруг г.Черновцы, участие премьера в торжественном открытии нового моста через реку Сирет и вручение наград его строителям, посещение Черновицкой городской детской клинической больницы.

Ю.ТИМОШЕНКО также примет участие в торжествах по случаю 134-й годовщины со дня основания Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

Вечером в этот же день Ю.ТИМОШЕНКО планирует выступить на эстрадной сцене Соборной площади Черновцов в рамках Всеукраинского тура "С Украиной в сердце".