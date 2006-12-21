Студенты Сумщины требуют освободить Плеханова с должности зам главы МВД

Сумы. 21 декабря. УНИАН. Студенты Сумской области выступают против назначения бывшего начальника УМВД Сумской области Николая ПЛЕХАНОВА заместителем министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении к руководству государства и области, которое приняли Студенческое братство Сумской области, Студенческий рух сопротивления и Общественная инициатива «Ночной дозор», они требуют освободить Н.ПЛЕХАНОВА от должности и не допускать подобных назначений в будущем.

Студенты напоминают о незаконных действиях Сумской областной милиции летом 2004 года и, в частности, разрушение палаточного городка в Сумах, избиение участников хода на Киев под Андреяшевкой Роменского района, активное участие в фальсификации выборов Президента.

Назначение Н.ПЛЕХАНОВА они называют «позором для украинской демократии» и заявляют, что в случае бездеятельности оставляют за собой право "на адекватные действия".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО представил руководящему составу МВД Украины новоназначенных руководителей министерства. В частности, постановлением Кабинета Министров от 13.12.2006. Н.ПЛЕХАНОВ назначен заместителем министра по вопросам кадровой работы и внутренней безопасности.

15 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие нескольких постановлений Кабинета министров о назначении семи заместителей министра внутренних дел.