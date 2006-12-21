Студенты Сумщины требуют освободить Плеханова с должности зам главы МВД
Это назначение они считают позором демократии
Сумы. 21 декабря. УНИАН. Студенты Сумской области выступают против назначения бывшего начальника УМВД Сумской области Николая ПЛЕХАНОВА заместителем министра внутренних дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в обращении к руководству государства и области, которое приняли Студенческое братство Сумской области, Студенческий рух сопротивления и Общественная инициатива «Ночной дозор», они требуют освободить Н.ПЛЕХАНОВА от должности и не допускать подобных назначений в будущем.
Студенты напоминают о незаконных действиях Сумской областной милиции летом 2004 года и, в частности, разрушение палаточного городка в Сумах, избиение участников хода на Киев под Андреяшевкой Роменского района, активное участие в фальсификации выборов Президента.
Назначение Н.ПЛЕХАНОВА они называют «позором для украинской демократии» и заявляют, что в случае бездеятельности оставляют за собой право "на адекватные действия".
Как сообщал УНИАН, 13 декабря министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО представил руководящему составу МВД Украины новоназначенных руководителей министерства. В частности, постановлением Кабинета Министров от 13.12.2006. Н.ПЛЕХАНОВ назначен заместителем министра по вопросам кадровой работы и внутренней безопасности.
15 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие нескольких постановлений Кабинета министров о назначении семи заместителей министра внутренних дел.