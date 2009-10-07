УНП отзывает двух своих депутатов из коалиции

Украинская народная партия, входящая во фракцию “Наша Украина – Народная самооборона”, отзывает двух своих депутатов Ярослава ДЖОДЖИКА и Александра КЛИМЕНКО из состава коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер УНП Юрий КОСТЕНКО.

Он отметил, что УНП не входила в состав коалиции и только делегировала двух своих депутатов в ее состав, чтобы парламент имел легитимный статус, и не были объявлены внеочередные выборы.

За время пребывания этих двух депутатов в коалиции, отметил Ю.КОСТЕНКО, УНП внесла правительству ряд предложений по улучшению ситуации в стране. В частности, по поддержке и развитию малого предпринимательства, села, энергетической политики, по арендной плате за базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Однако Кабмин не принял во внимание эти предложения, сказал председатель УНП.

«Эти примеры свидетельствуют о том, что нас рассматривали только как своего рода политическую ширму для того, чтобы правительство занималось популизмом в своей подготовке к выборам. УНП также принимает участие в выборах, потому тема коалиции себя исчерпала, и сотрудничество не получилось», - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что именно поэтому УНП приняла решение отозвать двух депутатов из состава коалиции.

«Таким образом, де-факто коалиции не существует, а де-юре должно еще быть решение фракции о выходе из коалиции», - добавил он.