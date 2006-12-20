Ющенко не воспринимает политическую суету вокруг МВД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не воспринимает «политическую суету», которая развернулась вокруг кадровых вопросов в Министерстве внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на торжествах по случаю 15-й годовщины милиции Украины.

По мнению В.ЮЩЕНКО, стабильность в органах внутренних дел, особенно в кадровых вопросах, является залогом необратимости начатых реформ в правоохранительных органах.

Президент выразил уверенность, что профессионалы, преданные своему делу, своему народу, являются основной, движущей силой демократических преобразований в системе правоохранительных органов. «Обеспечение стабильного кадрового развития – это мое главное требование», - подчеркнул глава государства.

«Я не воспринимаю политической суматохи, которая в последнее время развернулась вокруг темы назначений заместителей министра», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что сейчас наступает время испытаний.

«Сегодня перед вами встает вызов в виде отдельных антиконституционных действий, которые ведут к узурпации власти, в том числе что касается Министерства внутренних дел», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Требую от вас, людей, которые присягнули закону, служить народу и Украинскому государству. Хотел бы отметить – служить, а не прислуживать», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Кабинет Министров своими постановлениями назначил семь новых заместителей министра, с одновременным освобождением прежних руководителей.

15 декабря Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие этих постановлений правительства. Кроме этого, он обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности отмеченных постановлений Кабинета Министров».

19 декабря премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ назвал антиконституционным указ Президента о приостановлении действия постановлений правительства о назначении семи заместителей министра внутренних дел.