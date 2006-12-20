Азаров не уточняет, куда он послал депутатов

Первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не комментирует свои реплики, высказанные в адрес народных депутатов во время обсуждения 19 декабря в парламенте законопроекта о государственном бюджете на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам сегодня после завершения заседания правительства.

«Те, кому эта фраза была предназначена, меня поняли. И я не вижу необходимости извиняться», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ также не смог уточнить, «куда Н.АЗАРОВ отправил депутатов». «Я отсутствовал в тот момент и не слышал, что произошло между Николаем Яновичем и депутатами, поэтому мне сложно отвечать на поставленный вопрос. Но общий подход такой: мне кажется, что политическая культура и просто воспитанность должны доминировать в поведении каждого человека, тем более членов правительства», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

Как известно, первый вице-премьер-министр Н.АЗАРОВ, выступая в Верховной Раде 19 декабря при обсуждении законопроекта «О государственном бюджете на 2007 год», призвал Президента Украины подписать новую редакцию закона о госбюджете-2007. Н.АЗАРОВ, обращаясь к депутатам и, заочно, к Президенту, сказал: «Нельзя быть безответственными перед своими людьми». Депутаты от БЮТ и «Нашей Украины» отреагировали на реплику первого вице-премьера дружным гулом. В ответ Н.АЗАРОВ раздраженно сказал: «Да пошли вы!», чем вызвал бурные аплодисменты сессионного зала. «Для вас это игры, а для меня - вся моя жизнь. Для меня это четырнадцатый бюджет», - пояснил Н.АЗАРОВ свою реакцию.