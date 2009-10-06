Регионалы радуются: голосование руками отменили

Верховная Рада Украины отменила свое постановление от 22 сентября «Об изменении способа голосования относительно законопроектов, которые касаются повышения размеров государственных социальных стандартов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим постановлением парламент отменил свое решение о голосовании за данные законопроекты поднятием рук. То есть, народные депутаты будут голосовать за проекты законов относительно повышения соцстандартов с помощью системы «Рада».

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября народные депутаты решили, что будут голосовать за проекты законов, которые касаются соцстандартов, не с помощью системы «Рада», а поднятием рук и вслух подтверждая свою позицию относительно законопроекта. За данное решение проголосовали 240 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

На отмене этого решения настаивала фракция Партии регионов.