Регионы обещают держать блокаду до победного конца
Колесников знает, "в чем проблема"
Партия регионов будет продолжать блокировать парламент в случае, если коалиция не выполнит ее требования.
Об этом в эфире 5 канала заявил регионал Борис Колесников.
"Все зависит от коалиции. Если будет поставлен на голосование вопрос о повышении соцстандартов, парламент будет разблокирован. Если не будет – не будет разблокирован", - сказал он.
Комментируя намерение спикера Владимира Литвина ввести в действие систему для голосования "Рада-3", Колесников отметил:
"Его инициатива, возможно, разумна. Пусть встречается с фракциями. Если он их убедит, то вполне возможно… Давайте детально обсудим. Мы не будем против. Я – за, пожалуйста".
При этом он считает, что новая система голосования не поможет решить "жизненно важные проблемы страны".
"Нет стабильности. За 18 лет - 16 премьеров. В этом проблема, а не кто как на кнопку нажимает и сенсорная там будет система или нет", - сказал Колесников.