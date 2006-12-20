Россия удовлетворена развитием отношений с Украиной

Министерство иностранных дел РФ надеется, что в ходе встречи президентов России и Украины Владимира ПУТИНА ит Виктора ЮЩЕНКО 22 декабря в Киеве будет решен ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ сегодня на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».

"С украинским руководством у нас предстоит саммит - первое заседание Межгосударственной комиссии (Путин-Ющенко) 22 декабря в Киеве. Комиссия будет оценивать первые итоги встреч, которые прошли в ее рамках. Все вспомогательные органы провели свои заседания - комиссия по Черноморскому флоту РФ, по гуманитарному сотрудничеству, военно-техническому взаимодействию", - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, президенты двух стран выслушают обобщенные доклады и поставят задачи на предстоящую перспективу. "По каждому из направлений есть свои вопросы. Надеюсь, что некоторые вопросы буду решены в ходе заседания Межгосударственной комиссии", - отметил российский министр.

«Мы удовлетворены развитием отношений с Украиной. Мы не ощущаем того, что наш образ в Украине страдает", - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

Он сказал, что также нормально развивается диалог с Молдовой, это касается и торгово-эономических связей. "Последовательно решаются вопросы. Нормально, без крикливости, политических выбросов. Существующие договоренности сторонами выполняются", - сказал С.ЛАВРОВ.