Кабмин подготовил 4 иска по факту бездеятельности Президента

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о направлении четырех административных иска по факту бездеятельности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в части увольнения председателей районных государственных администраций по представлению правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на брифинге после заседания Кабинета министров.

Министр уточнил, что речь идет о председателях одной из районных госадминистраций Киевской, Луганской и Полтавской области. «Ситуация во всех случаях аналогичная. Кабинет министров направил представления на увольнение глав администраций на основании решения местных советов о недоверии этим руководителям. Никто из них не обжаловал решение в суде, а реакции Президента – нет», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По словам министра, еще один иск касается назначения Президентом одного из председателей районной государственной администрации в Винницкой области. «Назначение произошло без представления Кабинета министров Украины», – уточнил он.

А.ЛАВРИНОВИЧ также напомнил, что Печерский районный суд Киева уже принял административный иск Кабинета министров о признании незаконным и недействительным указ Президента, который регулирует порядок рассмотрения кандидатур при назначении на должности председателей областных и районных государственных администраций.