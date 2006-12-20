Пророссийские силы Крыма заявили об этническом геноциде

Активисты пророссийских организаций "Национальный фронт "Севастополь-Крым-Россия"" и "Русский фронт Сергея Шувайникова" организовали сегодня в Симферополе митинг-пикет, в ходе которого заявили об этническом геноциде русских, проживающих в Украине, и требовали присоединения Крыма к Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, акция, собравшая более 50-ти человек, проходила под флагами общественных организаций - инициаторов митинга, флагами России, Андреевским флагом и транспарантами с лозунгами: "Путин! Забери Крым России", "Мороз! Русский народ не быдло!", "Партия регионов, где защита русского языка?", "Янукович! Где двойное гражданство?" и др.

Участники митинга заявили о "эскалации нарушений прав граждан Украины русской национальности", которые проживают в Автономной Республике Крым и Севастополе. По мнению активистов пророссийских сил, власти Крыма и Украины "грубо нарушают" требования Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств, Конституции Украины и Конституции АРК. "Политика "двойных стандартов", которую проводят власти Украины в течение последних пятнадцати лет в отношении русских в Крыму, говорит о начале полномасштабного этнического геноцида против русского народа и русской нации", - говорится в резолюции митинга-пикета.

Участники протестной акции потребовали от Президента РФ Владимира ПУТИНА запретить российским дипломатам использовать в отношении русских людей, проживающих на территории бывшего СССР, "оскорбительный термин "русскоязычное население". Митингующие потребовали разработать и принять законы Украины "О борьбе с проявлениями русофобии", "О статусе русского народа и русской нации" (с последующим внесением правовых определений "русский народ" и "русская нация" в Конституцию Украины), потребовали от антикризисной коалиции принять постановление о проведении всеукраинского референдума "О придании русскому язык статуса государственного". Кроме того, участники митинга-пикета потребовали "права на русскую культуру" и на "русское национальное образование", потребовали в документах, удостоверяющих личность гражданина Украины, по желанию самого гражданина ставить штамп с указанием национальности и выдвинули ряд других требований.

По словам участников митинга, если власти АРК и Украины проигнорируют их просьбы, то они будут вынуждены заявить о "русофобском характере Украинского государства".

Радикальные активисты общественных сил, которые инициировали проведение митинга, также заявили: "Мы потребуем присоединения Крыма к России, мы не хотим, чтобы тут (в АРК - УНИАН) создавалось татарское государство или устраивались войны".

Кроме того, организаторы митинга предупредили, что "Национальный фронт "Севастополь-Крым-Россия" продолжает правозащитную работу, оставляя за собой право русских людей на проведение народного плебисцита об отношении к акту 1954 года о незаконной передаче Крыма УССР и за восстановление исторической справедливости - российского статуса полуострова, который станет гарантией сохранения прав русского народа и русской нации".