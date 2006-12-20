Луценко весной планирует массовый поход на Киев

Советник Президента Украины, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не исключает массового похода на Киев своего Гражданского движения Народной самообороны весной следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“В случае необходимости, мы планируем весной массовый “марш справедливости” на Киев для поддержки идеи роспуска Верховной Рады и отставки этого правительства”, - сказал он, добавив, что видит “абсолютно четкую программу действий как минимум на зиму-весну следующего года”. Дальше же, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, действия его гражданского движения будут определяться, исходя из действий власти.

Отвечая на вопрос об отношениях с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: “Мы рассчитываем поддержать его и рассчитываем на его возможности, данные ему Конституцией, законами, народным выбором 2004 года ради реализации нашего плана по устранению этого правительства и при необходимости – роспуска этого парламента”.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что “сейчас речь не идет о новом Майдане”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО объявил о создании Гражданского движения Народной самообороны, которое он инициирует.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сегодня “граждане должны взять в кулак всю полноту власти” и это будет ответом “беспределу власти” и “возвращению кучмизма”.

Свою позицию Ю.ЛУЦЕНКО объяснил тем, что анализ сегодняшней ситуации в Украине дает “неутешительный” прогноз относительно ее развития. “Свершившимся фактом является окончательный реванш кучмистов в центральной исполнительной власти в Украине”, - заявил он.