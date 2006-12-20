Депутат ВР АРК Мельник появился на сессии

Депутат Верховной Рады АРК, один из заместителей председателя фракция крымского Блока "За Януковича!" Александр МЕЛЬНИК, чье имя в МВД связывают с бандой "Сейлем", в настоящее время находиться в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня А.МЕЛЬНИК пришел на очередное пленарное заседание парламента автономии.

Появление депутата вызвало интерес у журналистов. Во время перерыва в заседании ВР АРК работники СМИ попросили А.МЕЛЬНИКА дать им небольшое интервью (в частности, журналисты хотели, чтобы депутат прокомментировал заявления МВД относительно его персоны) однако парламентарий пока отказался давать комментарии, сказав: "Не сегодня".

Как сообщал УНИАН, 29 сентября сотрудники милиции задержали в Крыму депутата ВР АРК А.МЕЛЬНИКА, которого подозревают в организации убийства двух местных бизнесменов и называют одним из лидеров ОПГ "Сейлем". Вскоре Генеральная прокуратура Украины заявила, что не нашла в материалах уголовного дела, в котором фигурирует А.МЕЛЬНИК, достаточно доказательств, которые свидетельствовали бы о его вине, поэтому считает нецелесообразным дальнейшее его содержание под стражей. После того, как А.МЕЛЬНИК был выпущен из-под стражи, он уехал в Москву. 11 декабря А.МЕЛЬНИК, как сообщали ряд СМИ, прилетел из Москвы и "добровольно направился в прокуратуру, где был допрошен как свидетель". После этого парламентарий дал подписку, в которой обязался уведомлять следователя о своих перемещениях до закрытия ряда дел. Уведомление о перемещениях не является, однако, запретом на выезд за пределы государства.