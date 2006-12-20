Регионал Сухой боится маниакально-депрессивного психоза

Народный депутат, член фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ считает, что заявления Президента Виктора ЮЩЕНКО о возможном роспуске Верховной Рады являются попыткой узурпировать власть в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Возможно, кто-то хочет без парламента порулить, то это нормальное обстоятельство, только это называется «попытка узурпировать власть», и она преследуется законом», - сказал Я.СУХОЙ.

Он отметил, что представителям коалиции уже поднадоело «наблюдать за проявлениями капризов» со стороны Президента.

«Эти проявления маниакально-депрессивного психоза в высших эшелонах власти меня лично как рядового гражданина пугают», - сказал Я.СУХОЙ.

Он отметил, что даже в случае досрочного роспуска парламента ситуация к лучшему не измениться. В частности, он отметил, что расстановка политических сил будет такая же.