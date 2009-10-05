Тимошенко сегодня проведет Кабмин в Украинском доме

07:39, 05 октября 2009
Политика
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Премьер пригласила директоров школ

В понедельник, 5 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание с председателями облгосадминистраций и мэрами городов по вопросам начала отопительного сезона.

Как передает Правительственный портал, начало совещания в 9:00, место проведения: Бульвар Шевченко 18, Укртелеком.

В этот же день в 15:00 состоится открытое заседание Кабинета министров при участии директоров школ. Тема заседания - развитие среднего общего образования в Украине.

Оно состоится в Украинском доме по ул. Крещатик 2.

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