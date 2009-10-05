Тимошенко сегодня проведет Кабмин в Украинском доме
07:39, 05 октября 2009Политика
1169 0
Премьер пригласила директоров школ
В понедельник, 5 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание с председателями облгосадминистраций и мэрами городов по вопросам начала отопительного сезона.
Как передает Правительственный портал, начало совещания в 9:00, место проведения: Бульвар Шевченко 18, Укртелеком.
В этот же день в 15:00 состоится открытое заседание Кабинета министров при участии директоров школ. Тема заседания - развитие среднего общего образования в Украине.
Оно состоится в Украинском доме по ул. Крещатик 2.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter