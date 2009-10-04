Сын депутата разбил «Бентли» (фото)

Вчера в Одессе произошло громкое ДТП: около половины девятого Bentley врезался в Subaru. В итоге Subaru выехал на правый тротуар и протаранил столб, сообщает Донбасс.

В этой аварии пострадали водители иномарок. 60-летняя женщина, находившаяся за рулем Subaru, и 20-летний водитель Bentley, сын депутата Одесского горсовета, доставлены в больницу с травмами головы. Результаты экспертизы показали, что оба водителя были трезвыми. Материалы происшествия в этот момент находятся в следственном отделе, где и выясняются причины ДТП.

Фотографии аварии - с Одесского форума.