Мороз озадачил Ющенко бюджетом

Во вторник председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ подписал принятый Верховной Радой Украины 19 декабря 2006 года Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год».

Как сообщает пресс-служба парламента, закон направлен Президенту Украины для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

19 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, с учетом предложений профильного комитета парламента.

В этот же день Президент Украины В.ЮЩЕНКО обратился к председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ с просьбой безотлагательно направить ему для принятия решения Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».