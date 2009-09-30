"Фронт перемен": Ратушняк нервничает и безуспешно пытается мешать

Все попытки Ужгородского городского председателя Сергея РАТУШНЯКА помешать законной деятельности «Фронта перемен» и избежать уголовной ответственности за хулиганство, превышение власти и разжигание межнациональной вражды потерпели поражение.

Об этом сегодня заявил председатель исполкома «Фронта перемен» Андрей ИВАНЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе общественной инициативы Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Решением исполкома Ужгородского горсовета от 2 сентября этого года РАТУШНЯК пытался запретить установку палаток в общественных местах и существенно ограничить, я сказал бы даже, контролировать все массовые мероприятия в городе», - сказал А.ИВАНЧУК. В то же время, заметил он, по заявлению «Фронта перемен» прокуратура Ужгорода 24 сентября внесла протест, и этим остановила действие очередного незаконного решения, которое ограничивает конституционные права и свободы граждан.

Кроме того, по его словам, председатель организации «Новое Закарпатье» требовал от городской прокуратуры возбуждения уголовного дела против руководителей Закарпатской областной организации «Фронта перемен» якобы по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидата. “На свое обращение он получил вполне ожидаемый отказ», - подчеркнул А.ИВАНЧУК. Он считает решение прокуратуры логичным и естественным, ведь никакой избирательной кампании сейчас нет, вместо этого активисты общественной организации проводят информационную кампанию, раздавая информационные листовки, и таким образом реализуют свои конституционные права.

А.ИВАНЧУК напомнил, что на сегодняшний день против С.РАТУШНЯКА, который совершил нападение на активистку “Фронта перемен” и публично озвучил ксенофобские мотивы своего позорного поступка, возбуждено два уголовных дела. Первое – за хулиганство (ч.1 ст. 296) и превышение властных полномочий (ч.2 ст. 365). Второе – за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности, или, как говорили когда-то, за разжигание межнациональной вражды (ч.2 ст. 161). Он отметил, что мэр предпринял попытки через Ужгородский горрайонный суд закрыть эти дела, возбужденные против него прокуратурой. «Когда суд ему дважды отказал, РАТУШНЯК заявил отвод судьи и обратился с этим к председателю Ужгородского горрайонного суда, но получил отказ и относительно отвода судьи», - отметил А.ИВАНЧУК.

По его убеждению, такие действия С.РАТУШНЯКА свидетельствуют о том, что “он нервничает, и осознал всю серьезность ситуации, в которой оказался”.

Кроме того, А.ИВАНЧУК отметил, что в действиях С.РАТУШНЯКА имеются признаки еще одного преступления - препятствование законной деятельности общественной организации (ст. 170 УКУ). «Странно, что стражи порядка до сих пор не отреагировали на это нарушение. С соответствующими заявлениями «Фронт перемен» обращался неоднократно. Судя по всему, эта статья, которая защищает одно из фундаментальных прав граждан, в Украине не работает. Надеюсь, стражи порядка все же уделят надлежащее внимание тому факту, что должностные лица препятствуют свободному проявлению взглядов гражданами Украины», - подытожил он.

При этом А.ИВАНЧУК отметил, что последние действия суда и прокуратуры по делу мэра Ужгорода – это урок всем недобросовестным должностным лицам в Украине, которые зарятся на фундаментальные права и свободы граждан, в частности, свободу слова и свободу собраний, которые гарантированы Конституцией и законами Украины. «Наказание за это неизбежно», - подчеркнул председатель исполкома «Фронта перемен».