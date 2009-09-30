Луценко: МВД выписало повестку на допрос регионалу Тедееву

Министерство внутренних дел намерено допросить народного депутата Эльбруса ТЕДЕЕВА в связи с перестрелкой в Голосеевском парке Киева 11 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Да, повестка ему выписана», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, предметом показаний Э.ТЕДЕЕВА должны стать «известные ему обстоятельства во время сбора в Голосеевском парке».

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Голосеевском парке устроили розборки со стрельбой две группы выходцев из Кавказа, среди них был Роберт ТЕДЕЕВ, который назвался двоюродным братом Э.ТЕДЕЕВА. В розборах были ранены три человека, один из них погиб.

Стрелявшие лица исчезли на "Мерседесе-500" черного цвета с номерным знаком Верховной Рады. Эта машина оформлена на народного депутат Украины от Партии регионов Э.ТЕДЕЕВА.

В то же время сам Э.ТЕДЕЕВ утверждал, что у него нет никакого брата Роберта, а его машина оказалась в Голосеевском парке случайно. По словам депутата, его охранники в это время в парке “занимались спортом”.