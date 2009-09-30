Тимошенко требует уволить судей, которые запрещали продажу ОПЗ

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что оценку судебным решениям Окружного административного суда Киева о приостановлении продажи Одесского припортового завода (ОПЗ) может дать только суд вышестоящей инстанции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.ОНИЩУК высказал сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя обращение депутатов фракции БЮТ в Высший совет юстиции с требованием начать дисциплинарное производство в отношении судей, которые приняли решение о приостановлении проведения конкурса по продаже госпакета акций ОПЗ.

«Оценку решению суда дает только суд вышестоящей инстанции, в частности, апелляционный суд. Практика Высшего совета юстиции показывает, что, как правило, дисциплинарное взыскание накладывается на судей, если решением вышестоящего суда было установлено, что решение было принято с умышленным нарушением законодательства или грубой ошибкой судей», - сказал Н.ОНИЩУК.

В то же время министр юстиции считает, что дисциплинарная комиссия Высшего совета юстиции должна рассмотреть обращение депутатов и в случае наличия оснований возбудить дисциплинарное производство.

«Сейчас сложно сказать, превысил ли судья рамки своей компетенции», - добавил он.

Как сообщалось, вчера, 29 сентября, заместитель председателя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО требует уволить судей, которые приняли решение о прекращении приватизации ОПЗ.

"Сегодня Юлия Тимошенко лично обратилась в Высший совет юстиции с требованием уволить судей, причастных к этой процедуре", - сказал он.

Также А.ПОРТНОВ добавил, что БЮТ намерен инициировать изменение статуса судей таким образом, чтобы те не могли принимать участие в принятии решений, которые влияют на наполнение государственного бюджета и привлечение инвестиций.

Справка УНИАН. Окружной админсуд Киева три раза по трем искам приостанавливал проведение конкурса по приватизации ОПЗ.

Однако 29 сентября конкурс состоялся. ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. главы Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.