Бывший представитель Президента Ющенко в судах перешел в штаб БЮТ

Бывший руководитель Службы Секретариата Президента по представительству в судах интересов Президента Руслан КИРИЛЮК отныне работает в штабе БЮТ.

Об этом УНИАН сообщил источник в БЮТ.

В частности, Р.КИРИЛЮК стал заместителем руководителя центрального юридического штаба БЮТ. Отныне у руководителя центрального юридического штаба БЮТ два заместителя – Р.КИРИЛЮК и народный депутат Владимир ПИЛИПЕНКО.

Кроме того, Р.КИРИЛЮК стал советником первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

Заместитель руководителя фракции БЮТ, руководитель центрального юридического штаба БЮТ Андрей ПОРТНОВ подтвердил УНИАН соответствующую информацию. По его словам, БЮТ с радостью пригласил в свою команду Р.КИРИЛЮКА.

А.ПОРТНОВ отметил, что переход Р.КИРИЛЮКА с должности начальника Службы по представительству интересов Президента в судах Секретариата Президента Виктора ЮЩЕНКО является фактическим переходом на эту же должность в «Секретариат Президента ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Р.КИРИЛЮК обратился с иском к главе государства относительно незаконного освобождения от исполнения обязанностей члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

“Я обратился в суд с иском об отмене указа в этой части как противоправного и незаконного”, - сказал Р.КИРИЛЮК, подчеркнув, что мотивированных оснований для его освобождения, предусмотренных законом, в указе нет.