Пасхавер говорит, что мы уже оттолкнулись от дна

Экономические эксперты положительно оценивают шаги правительства в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса.

Как заявил в комментарии УНИАН директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, комментируя результаты вчерашней встречи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с украинскими и западными экономистами, «правительство пыталось точечно реагировать на те или иные проблемы, которые возникали в отдельных отраслях. И сейчас мы пока поддерживаем более или менее социальную стабильность. Несмотря на все проблемы, проводятся социальные выплаты».

И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день правительство является единственным государственным органом, который действенно занимается экономической политикой в стране: «Со стороны других органов государственной власти, политических сил мы не видим большой заинтересованности вести экономическую дискуссию и заниматься экономикой».

По убеждению И.БУРАКОВСКОГО, удачным шагом является своевременное обращение Украины в Международный валютный фонд, что дало возможность получить достаточно существенные средства.

Также эксперт положительно оценил политику правительства по выполнению договоренностей с Всемирной организацией торговли.

Директор Института экономического развития Александр ПАСХАВЕР считает, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО оперативно реагирует на вызовы мирового финансового кризиса.

«Экономика вылечивается. Есть определенные осложнения - более всего страдает сейчас банковская система. Однако я всегда акцентировал внимание, что удивительным является не то, что у нас нет осложнений, а то, как мы достаточно синхронно с мировым содружеством, даже кое-где опережая его, оттолкнулись от дна и начали обновительный рост», - отметил эксперт.

По словам А.ПАСХАВЕРА, в экономической системе «правительство, как кораблик в океане: оно может сделать много, но больше всего, что оно может сделать – это не препятствовать».

«В отношении правительства я могу сказать две вещи: оно не очень препятствовало, и это большой плюс, во-вторых, что оно делало, без сомнения, положительно – оно работало в реанимационном режиме очень энергично. Энергетика у правительства была, и она работала так, что в итоге этому кризису скоро уже будет год, – нигде не прорвало серьезно. И это очень важно. Потому что все наши споры о том, как необходимо проводить политику, стратегию или тактику, ничего не достойны, если бы начала прорывать крупная система. Это, несомненно, заслуга правительства».

А.ПАСХАВЕР также отметил, что традиционно во всех странах мира, кто руководит процессом, независимо от того, насколько он в состоянии им руководить, тот и отвечает за все минусы и получает славу за все плюсы: «Так что это правительство вполне получит и за все минусы процесса, и за все плюсы процесса».