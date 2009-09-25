У Винского увидели, что Украина возвращается в брежневские времена

Народный депутат Украины, заместитель председателя Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Геннадий ЗАДИРКО считает, что решение суда о запрещении распространения любой недобросовестной рекламы о деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО может вернуть Украину в брежневские времена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость” со ссылкой на Г.ЗАДИРКО.

“Юридический пул Юлии ТИМОШЕНКО в очередной раз завел ее в очень сложную ситуацию. Нынешнее решение подконтрольного Юлии Владимировне суда - из того же ряда, что и проект Конституции ПР и БЮТ и инициативы об отмене всенародных выборов Президента и продление полномочий парламента”, - сказал Г.ЗАДИРКО.

По мнению депутата, Ю.ТИМОШЕНКО не прошла испытания властью. «Еще вчера этот человек был участником демократических процессов в Украине, а сегодня она скатывается к авторитаризму», - считает он.

«Чего доброго, спустя некоторое время из среды БЮТ появится еще законопроект, который прямо обяжет СМИ говорить о Юлии ТИМОШЕНКО либо хорошо, либо ничего. А если серьезно, я опасаюсь, что с ТИМОШЕНКО на посту Президента мы можем вернуться в брежневские времена, когда о руководстве государства будем говорить только на кухне и шепотом. При этом в Конституции по-прежнему будет записано, что источником власти является народ”, - добавил Г.ЗАДИРКО.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд города Киева постановлением от 22 сентября запретил распространение любой недобросовестной рекламы, которая касается деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд принял соответствующее решение по иску политической партии «ВО «Батькивщина» к гражданину Петру ПИДЛУБНОМУ.

В иске «Батькивщины» требовалось запретить ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ любую «недобросовестную» рекламу, которая касается деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.