Луценко рассказал о криминальном прошлом регионала Тедеева

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обнародовал документы о криминальном прошлом народного депутата Украины Эльбруса ТЕДЕЕВА.

Фотокопии документов вместе с интервью министра размещены в интернет-издании “Украинская правда”.

Среди них – справка 2001 года о снятии Э.ТЕДЕЕВА с учета ГУБОП как участника организованной преступной группировки.

Ю.ЛУЦЕНКО объяснил, что в соответствии с так называемой системой "Скорпион" ГУБОП Украины Э.ТЕДЕЕВ был снят с учета ОПГ "Савлохова" в 2001 году. При этом, министр отметил, что с учета его сняли в связи с избранием народным депутатом от Партии регионов.

В частности, отвечая на вопрос, каким образом Э.ТЕДЕЕВ попал в Верховную Раду, если стоял на соответствующем учете, Ю.ЛУЦЕНКО посоветовал обращаться с этим вопросом к лидеру оппозиции Виктору ЯНУКОВИЧУ. “Тем более, что Эльбрус там не один. Там много людей, которые в свое время стояли на учете МВД. В легендарном 2005 году большинство из них покинуло территорию Украины. Мы очень активно работали и по ИВАНЮЩЕНКО, и по КИЮ, и по ЧЕРТКОВУ, и по ТЕДЕЕВУ, и по многим другим персонажам. Всех не помню, их там целая бригада собралась”, - сказал министр.

“Затем был подписан универсал В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, согласно которому депутаты местных органов власти стали неприкосновенными. Это убило сотни дел по Украине в один момент. Убийства тогда были подследственностью прокуратуры, и она в связи с этим закрыла множество дел со ссылкой на неприкосновенность фигурантов этих дел”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он признал, что “такие деятели” попали не только в списки Партии регионов. “Фигуранты базы "Скорпион" УБОПа есть и в других фракциях. Но они, по крайней мере, не ведут активной жизни и не раздают свои автомобили для прикрытия бандитских разборок в Киеве”, - сказал министр.

“Украинская правда” также разместила протоколы допросов Роберта ТЕДЕЕВА, который называет Эльбруса своим братом, и водителя депутата, который также подтверждает их связь.

Кроме того, министр сообщил, что Э.ТЕДЕЕВ скоро может стать фигурантом совсем другого дела – о мошенничестве. Ю.ЛУЦЕНКО предоставил копии обращения некоего гражданина Н. о том, что Э.ТЕДЕЕВ украл у него автомобиль. Сейчас Э.ТЕДЕЕВУ уже выписали повестку на допрос.

“У меня есть для Эльбруса ТЕДЕЕВА еще одна плохая новость. Недавно в МВД поступило письмо от гражданина Н., который утверждает, что ТЕДЕЕВ отобрал у него "Мерседес". Это не тот автомобиль, который фигурировал в голосеевских разборах, – тот зарегистрирован на водителя Э.ТЕДЕЕВА с правом управления у самого Э.ТЕДЕЕВА. А этот "Мерседес" использует сам Э.ТЕДЕЕВ”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Говоря, почему именно сейчас гражданин Н. подал заявление, министр предположил, что человек услышал о конфликте и надеется, что это поможет и в его деле.

Согласно заявлению этого гражданина, Э.ТЕДЕЕВ забрал у него "Мерседес" угрозами и шантажом и повесил на этот автомобиль закрепленный за ним как народным депутатом регистрационный номер. “Сегодня это дело расписано на начальника столичного Главка для реагирования в соответствии с действующим законодательством”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, какое наказание грозит Э.ТЕДЕЕВУ в случае, если будет доказана его причастность к событиям в Голосеевском парке и к похищению машины, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что по делу по факту разборок в Голосеевском лесу он не видит, что может грозить Э.ТЕДЕЕВУ с точки зрения уголовной ответственности. “Это может быть только моральная и политическая ответственность за содействие преступным элементам восстановить воровские традиции в Украине. Но согласно новому заявлению гражданина Н., в случае, если оно будет подтверждено, это может быть уголовная ответственность по статье мошенничество. Или штраф 50 необлагаемых налогом минимумов, или 3 года”, - сказал министр.

“Я буду и дальше настаивать на тщательном расследовании, невзирая на попытку некоторых депутатов помешать следствию. И я советовал бы всем уменьшить эмоции, а пользоваться исключительно фактами. Возможно, разве что суд учтет славные спортивные достижения Э.ТЕДЕЕВА, но это не моя задача”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также отрицает наличие политической составляющей в этом деле: “Я никоим образом не рассматриваю это как политическое дело. Кто-то скажет, что это вызвано выборами. Я отвечу: это я виноват, что в Япончика стреляли? Это я виноват, что была бандитская разборка в Голосеево? Так что, перед выборами отменить расследование всех дел, где проходят автомобили с номерами ВР, где есть близкие знакомые или родственники депутатов?”.

Как сообщал УНИАН, днем 11 сентября на территории Голосеевского парка (Голосеевский район Киева) произошел конфликт, как сообщили в милиции, “между двумя группами лиц разных стран Кавказского региона”. Во время выяснения отношений было применено огнестрельное оружие. В результате этого трое участников конфликта попали в 10-ю городскую клиническую больницу. Остальные участники инцидента скрылись. На следующий день в больнице умер один из трех раненных во время перестрелки.

12 сентября Департамент связей с общественностью МВД Украины официально заявил, что во вчерашних «разборках» с применением огнестрельного оружия принимал участие брат народного депутата Украины Эльбруса ТЕДЕЕВА Роберт, гражданин Российской Федерации. По данным милиции, после инцидента он скрылся с места происшествия на автомобиле, который принадлежит Э.ТЕДЕЕВУ.

12 сентября в Партии регионов назвали предвыборной провокацией против нее попытку МВД доказать причастность народного депутата от ПР Э.ТЕДЕЕВА к инциденту в Голосеевском парке Киева.

23 сентября Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в Киеве 22 сентября был задержан гражданин РФ Р.ТЕДЕЕВ, который принимал участие в бандитских разборах 11 сентября в Голосеевском парке столицы.