Кивалов озаботился демократией
Нардеп возмущен решением Печерского суда
Народный депутат от Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам правосудия, член Высшего совета юстиции Сергей КИВАЛОВ намерен инициировать увольнение судьи Печерского районного суда Киева, который вынес решение о запрещении рекламы, направленной против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии С.КИВАЛОВА относительно решения Печерский райсуда о запрещении распространения любой «недобросовестной» рекламы о деятельности главы правительства.
С.КИВАЛОВ считает, что в данном судебном решении есть грубые нарушения процессуального законодательства.
«Мотивировка определения – отсутствует как таковая, запрет распространен на десятки миллионов лиц, не принимавших участия в деле и не уведомленных о факте, дате, времени и месте его слушания, определением установлен факт недобросовестности рекламы, который согласно статьям 10, 26 закона «О рекламе» суд вообще не компетентен устанавливать», - сказал он.
При этом С.КИВАЛОВ подчеркнул, что «речь идет об антиконституционном введении на всей территории Украины цензуры, незаконном ограничении конституционной свободы слова, о репрессии против средств массовой информации. Вместо того чтобы защищать права граждан, для чего создан суд и назначен судья – судья приходит и эти права «отменяет». А претендующая на власть в демократической стране политическая сила его об этом просит».
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева постановлением от 22 сентября запретил распространение какой-либо недобросовестной рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.
Суд принял соответствующее решение по иску политической партии «ВО «Батькивщина» к гражданину Петру ПИДЛУБНОМУ.
В иске «Батькивщины» речь шла о запрещении ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ какую-либо «недобросовестную» рекламу, касающуюся деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.