45 нардепов считают, что новый закон о выборах нарушает права украинцев

Группа народных депутатов Украины направила в Конституционный Суд представление с просьбой проверить на соответствие нормам Основного Закона изменений в некоторые законодательные акты о выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость”, среди 45 депутатов, подписавших конституционное представление, свои подписи поставили Геннадий ЗАДИРКО и Владимир КАПЛИЕНКО.

В частности, как отметил Г.ЗАДИРКО, новые нормы закона о выборах Президента ограничивают права граждан Украины, которые находятся за рубежом. “Не все украинцы, которые находятся за пределами Украины, смогут воспользоваться своим избирательным правом, а только те, кто находятся на консульском учете”, - считает он.

Обращение также касается целого ряда норм из нескольких законов и кодексов Украины. По словам В.КАПЛИЕНКО, народные депутаты, подписавшие конституционное представление, не соглашаются с ликвидацией открепительных талонов, системой формирования избирательных комиссий (по принципу проживания на соответствующей территории), необоснованным увеличением залога, который должны вносить кандидаты в Президенты, и практической невозможностью его возвращения после проведения выборов.

По мнению народных депутатов, возражения вызывают также нормы о запрещении подачи жалоб в день голосования и после дня голосования в Центральную избирательную комиссию и их рассмотрение ЦИК. “Это нарушает один из основных принципов избирательного права – принцип свободных и честных выборов, установленный статьей 70 Конституции Украины, ряд международных соглашений, к которым присоединилась Украина, а также Общую декларацию прав человека ООН”, - отмечено в представлении в КС.

Депутаты также обращают внимание на то, что отдельные нормы отменяют право на судебную защиту прав и свобод избирателей, политических партий и кандидатов во время выборов Президента.

Г.ЗАДИРКО и В.КАПЛИЕНКО заявили, что надеются на справедливое и непредвзятое решение Конституционного Суда Украины. “Тогда у избирателей появится возможность полностью реализовать свое право на участие в формировании государственной власти. В ином случае, выборы, проведенные по существующим нормам законодательства, не смогут претендовать на статус демократических”, - отмечают депутаты.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 15 сентября 2009 года обратился в КС с представлением о соответствии Конституции Украины отдельных положений Закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой парламентом 21 августа 2009 года.

17 сентября председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК заявил, что возможное признание неконституционным нового закона о выборах Президента не сорвет избирательный процесс. Он раскритиковал депутатов за то, что данный закон был принят буквально накануне начала избирательной кампании. По его словам, депутаты за полгода до выборов принимают новый закон, а виновным в том, что не может быстро принять решение по данному закону, остается Конституционный Суд. «Как можно сорвать выборы, даже если весь закон будет признан неконституционным?» – удивляется А.СТРИЖАК. Он заявил, что в таком случае будет действовать старый закон о выборах Президента.