Литвин собирается не допустить погрома в Верховной Раде

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не допустит «погрома в Верховной Раде Украины».

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности работы в парламенте, несмотря на блокирование трибуны фракцией Партии регионов.

По его словам, сегодня «депутаты находятся в возбужденном состоянии». Он подчеркнул, что «я буду делать все для того, чтобы не поддаться на провокации».

Он сказал, что нельзя допустить ситуации, чтобы «от угроз переходили к практическим действиям». «Я такой роскоши никому не позволю, чтобы провоцировать драку в парламенте, чтобы устроить погром в парламенте», - подчеркнул В.ЛИТВИН. При этом он отметил: «этого не будет».

Председатель Верховной Рады Украины сообщил, что на сегодняшний день есть около 240 голосов народных депутатов Украины для принятия в первом чтении законопроекта о повышении социальных стандартов. По его словам, речь идет о возможности поддержки такого законопроекта фракциями КПУ, Блока Литвина, более чем 20 народными депутатами Украины из фракции НУ-НС и фракцией Партии регионов, в которой насчитывается более 170 народных депутатов. В.ЛИТВИН подчеркнул, что голосование не происходит из-за того, что в самой фракции ПР не могут договориться относительно необходимости принятия такого решения. «Проблема не в Верховной Раде, а проблема в том, что не могут найти общее решение во фракции Партии регионов», - отметил В.ЛИТВИН. Он подчеркнул, что сегодня в парламенте реализуется сценарий, при котором «работающая Верховная Рада Украины не нужна».