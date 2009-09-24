Регионал Скудар: Юрий Бойко? – я такого не знаю

Депутаты-предприниматели от Партии регионов не выступают против принятия законопроектов о повышении социальных стандартов. И категорически отрицают, что они протестовали против этого, ссылаясь на то, что регионал Михаил Папиев (автор одного из социальных законопроектов) не имеет ни малейшего представления, каково это – начислять реальные зарплаты реальным людям.

Вячеслав Богуслаев на брифинге в Верховной Раде заявил, что лично он будет голосовать за повышение социальных стандартов, поскольку все предусматривающие такую меру законопроекты, в первую очередь касаются зарплат учителей, медиков и других низкооплачиваемых сотрудников бюджетной сферы, а не рабочих принадлежащих регионалам предприятий, зарплаты которых и без того довольно высокие.

В доказательство последнего утверждения Ефим Звягильский, как он сказал «от имени коллектива шахты имени Засядько», заявил, что средняя зарплата персонала на шахте составляет 3250 гривен. Средние зарплаты рабочих забоя и проходчиков – 5400-5600. По мнению Звягильского, деньги на повышение социальных стандартов у государства есть, надо только разумно распределить имеющиеся ресурсы. Например, Звягильский вопросил, почему на эти цели не пошли кредиты МВФ?

Данные о ресурсах, которыми распоряжается государство, дополнил и Богуслаев, заявив, что его предприятию не вернули 57 миллионов НДС , а это – месячный фонд заработной платы, уточнил бизнесмен.

Однако совершенно замечательную точку в брифинге поставил третий его участник – регионал Георгий Скудар. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать, якобы, имевшее место обращение лидера федерации работодателей регионала Юрия Бойко к руководству ПР с просьбой не принимать закон о повышении соцстандартов, Скудар заявил: «Юрий Бойко? – я такого не знаю». После этого Звягильский заявил, что брифинг окончен и быстренько утянул коллегу подальше от микрофонов.