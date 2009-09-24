У Ющенко объяснили, почему не отдали «Артек» Тимошенко

Международный детский центр «Артек» до сих пор находится в сфере управления Государственного управления делами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Госуправделами Игорь ТАРАСЮК сегодня журналистам в Киеве.

««Артек» мы не передали потому, что соответствующее постановление Кабинета министров о передаче «Артека» не было согласовано с Государственным управлением делами», - сказал И.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, зимой руководство “Артека” заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство “Артека” заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

31 января правительство одобрило изменения в госбюджет-2009 о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в “Артек” и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ “Артек” из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.