Президент Украины выступил на Генеральной Ассамблее ООН

Ющенко призывает ООН активно работать над предотвращением возобновления тоталитарных и имперских идеологий в мире

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает ООН активно работать над предотвращением возобновления тоталитарных и имперских идеологий в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на общих дебатах 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что демократический выбор Украины необратим, и украинцы, как свободный народ, не приемлют никакой формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств, давления на них или проявления авторитарного мышления в международных отношениях.

«Мы помним цену, которую заплатили наши отцы за нашу свободу, свободу Европы и мира и будущую независимость Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вспоминая победу во Второй мировой войне, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что задача всех государств, которые помнят ужасы фашизма, - не допустить ни малейшего намека на возврат к тоталитарной идеологии и ее производной – политике имперских амбиций, пренебрегающих ценностью человеческой жизни и нарушающих право народов на самостоятельное национальное бытие.

«Говорю об этом, потому что ощущаем тревожные ожившие сигналы из прошлого – от попытки поставить под сомнение само существование новых независимых государств до попыток опровергнуть собственный взгляд наций на свое прошлое и будущее», - сказал он, выразив обеспокоенность изменением некоторыми странами подходов и понятий: «Настоящему сотрудничеству, открытости и дружбе между нациями уже неприкрыто противостоит агрессивный национальный эгоизм, пренебрежение интересами ближайших партнеров, диктат права силы».

По словам В.ЮЩЕНКО, откровенные информационные войны, энергетический и экономический шантаж, вмешательство во внутренние дела не укладываются в цивилизованные рамки.

«И самое главное – мы категорически осуждаем и неприемлем нарушение основополагающих международных принципов, в частности, территориальной целостности и нерушимости границ суверенных государств», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что все члены ООН и особенно постоянные члены Совета Безопасности ООН должны быть образцом в соблюдении принципов международного права, равноправия народов и добрососедства.

«Наше государство действует в четком соответствии с целями и принципами ООН и ожидает этого от своих партнеров и соседей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Украина подтверждает намерение обрести членство в Совете Безопасности ООН в 2016-2017 годах

Украина подтверждает свое намерение обрести членство в Совете Безопасности ООН в 2016-2017 годах. По словам Президента Украины, наше государство есть и всегда будет надежным партнером ООН в делах мира и безопасности.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в этом году он одобрил Стратегию международной миротворческой деятельности Украины.

В.ЮЩЕНКО предложил Генасамблеи ООН рассмотреть дополнительные мероприятия по укреплению правовой защиты участников миротворческих операций.

Украина поддерживает шаги США и России по заключению нового соглашения о нераспространении ядерного оружия

Украина поддерживает шаги США и России по заключению нового соглашения о нераспространении ядерного оружия. В.ЮЩЕНКО напомнил, что 15 лет назад Украина добровольно избавилась от третьего в мире ядерного потенциала и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Мы приветствуем шаги США и Российской Федерации по новому соглашению в замен договора между США и СССР о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 июля 1991 года, срок действия которого заканчивается в этом году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, по его словам, Украина настойчиво рассчитывает на поддержку постоянными членами Совета Безопасности ООН ее предложений об усилении гарантий безопасности неядерным государствам, в частности тем, которые добровольно отказались от ядерного оружия или его разработки.

«Это даст важный стимул для многих стран», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что Украина, в свою очередь, будет продолжать действовать ответственно и конструктивно в делах военного сотрудничества и безопасности.

Украина инициирует учреждение Совета экономической безопасности ООН

Украина инициирует учреждение Совета экономической безопасности Организации Объединенный Наций. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствовал решения различных многосторонних форумов, направленных на борьбу с глобальным финансовым кризисом.

При этом он подчеркнул важную роль ООН в этом процессе.

«Возможно, стоит вернуться к идее, которая ранее озвучивалась Украиной и недавно рядом государств. Это – учреждение Совета экономической безопасности ООН. Масштабность этого предложения не должна стать причиной отложить или отклонить его рассмотрение», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что решение о финансировании деятельности ООН в рамках регулярного пересмотра шкалы взносов должно также приниматься с учетом глобального кризиса.

Украина предлагает создать под эгидой ООН региональный центр борьбы с пиратством

УНИАН. Украина предлагает создать под эгидой ООН региональный центр борьбы с пиратством. Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина ценит усилия ООН и международной морской организации в борьбе с пиратством, но считает эти мероприятия недостаточными.

«Почти 70 тыс. украинских граждан трудоустроены на судах под иностранными флагами. Какие-либо изменения ситуации в водах мирового океана напрямую касаются нас», - сказал Президент.

Он напомнил, что за последние 7 лет пираты совершили нападения на 18 судов, на которых были украинские граждане. А только за последние 9 месяцев заложниками стали 35 украинских моряков.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эта проблема утратила локальные признаки и стала опасной и угрожающей для всех.

Он подчеркнул, что Украина твердо и категорически поднимает вопрос о выработке единых и четких подходов в борьбе с пиратами и защите моряков.

«По нашему убеждению, Генеральная ассамблея должна выступить координационным центром усилий всех специализированных учреждений. Призываю к более активной позиции тех членов ООН, которые являются главными странами происхождения наемных работников на судах, а также государства и организации, способные повлиять на безопасность международного морского судоходства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«От имени Украины предлагаю внимательно рассмотреть идею создания в одной из стран Африки регионального центра под эгидой ООН, где были бы представлены специализированные учреждения, программы, фонды, политические офисы для противодействия пиратству», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что Украина будет активно приобщаться ко всем необходимым международным действиям и намерена присоединиться к военно-морской операции Европейского Союза в борьбе с пиратством «Атланта».

«Как Президент Украины, призываю Генеральную ассамблею обсудить эти острые и важные вопросы на отдельном заседании», - сказал В.ЮЩЕНКО.