Янукович обещает восстановить машиностроительные программы
Лидер ПР выступил на заводе
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает возобновить выполнение государственных программ по развитию машиностроения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Полтаве во время посещения ОАО "Тепловозоремонтный завод".
"Такие предприятия, как ваше, не могут работать, если не будет работать экономика. Но у завода есть будущее, и в этом нет никаких сомнений. Завод в состоянии выпускать конкурентоспособную продукцию. Когда мы придем к власти, то восстановим государственные программы развития машиностроения. Нужна честная позиция государства по отношению к машиностроительным заводам, и к этому заводу в частности", - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Напомним, "Тепловозоремонтный завод" в Полтаве сегодня испытывает большие проблемы с загрузкой производственных мощностей и имеет миллионные долги по зарплате.