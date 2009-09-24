Янукович обещает восстановить машиностроительные программы

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает возобновить выполнение государственных программ по развитию машиностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Полтаве во время посещения ОАО "Тепловозоремонтный завод".

"Такие предприятия, как ваше, не могут работать, если не будет работать экономика. Но у завода есть будущее, и в этом нет никаких сомнений. Завод в состоянии выпускать конкурентоспособную продукцию. Когда мы придем к власти, то восстановим государственные программы развития машиностроения. Нужна честная позиция государства по отношению к машиностроительным заводам, и к этому заводу в частности", - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Напомним, "Тепловозоремонтный завод" в Полтаве сегодня испытывает большие проблемы с загрузкой производственных мощностей и имеет миллионные долги по зарплате.