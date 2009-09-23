Ющенко пригласил Генсека НАТО в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Во время встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества Украины с НАТО, в частности, участия Украины в миротворческих операциях НАТО в Косово и Афганистане, в Тренировочной миссии НАТО в Ираке, а также антитеррористической миссии «Активные усилия» в Средиземном море. Собеседники отметили прогресс в имплементации Украиной Годовых национальных программ как практического инструмента будущего членства в Альянсе. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина является единственным государством - не членом НАТО, принимающим участие во всех без исключения миротворческих операциях Альянса.

В ходе встречи Президент Украины отметил важность сохранить в нынешних условиях ключевую роль НАТО в системе современной европейской безопасности, а также необходимость привлечения Украины к выработке новых подходов к реформированию архитектуры европейской безопасности. В этой связи глава государства подчеркнул необходимость отражения интересов безопасности Украины в новой Стратегической концепции НАТО с учетом уже предоставленных гарантий относительно перспектив членства.

В свою очередь, во время встречи Генеральный секретарь НАТО отметил, что углубление сотрудничества с Россией не будет происходить за счет интересов Украины. Вопрос расширения Альянса остается базовым принципом этой организации.

Он также подчеркнул, что право вступления любого государства в НАТО является его суверенным правом, на которое не имеет права влиять ни одна сторона. «Ни одно государство не имеет права вето на желание другой страны вступить в Альянс», - заметил Генсек.

Президент Украины пригласил Генерального секретаря НАТО А.РАСМУССЕНА посетить в ближайшее время Украину с визитом.