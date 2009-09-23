БЮТ думает, что документы на "Межигорье" Янукович спрятал в ГПУ

Члены фракции БЮТ требуют от Генеральной прокуратуры вернуть оригиналы документов, которые удостоверяют право на собственность земельного участка в урочище «Межигорье» в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщил УНИАН народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК.

По словам народного депутата, им и народным депутатом от БЮТ Сергеем ВЛАСЕНКО по этому поводу было направлено соответствующее обращение к Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО. Как отмечается в документе, 2 сентября 2009 года председатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств незаконного ареста председателя Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА в 2005 году Николай ДЖИГА изъял у председателя Вышгородской райгосадминистрации оригиналы документов, удостоверяющих право на собственность земельного участка в урочище «Межигорье». На данный момент оригиналы настоящих документов находятся в Генеральной прокуратуре.

Депутаты уверены, что В.ЯНУКОВИЧ боится, чтобы документы на резиденцию „Межигорье” увидели мир, и “прячет их в темном ящике Генеральной прокуратуры”. По их мнению, и председатель Следственной комиссии, и Генпрокуратура используются в качестве инструмента укрывательства темной истории завладения „Межигорьем”, а истребование документов – инициатива В.ЯНУКОВИЧА. „Работа комиссии дискредитирована, а функция прокуратуры из органа, который должен осуществлять надзор за соблюдением законности, фактически сведена к камере хранения сомнительных документов”, – заявил С.ОЛИЙНЫК. Он заметил, что его удивляет, как “человек, который претендует на пост главы государства, мелко использует остатки своего донецкого ресурса в личных интересах”. „Что же касается Генеральной прокуратуры, то возникает вопрос, что она вообще собирается делать с настоящими документами”, - сказал С.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, “это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого”. “То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – не сойдет с рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законным отчуждение государственной резиденции "Межигорье" и передачу ее в частную собственность.

17 сентября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Верховный суд Украины в ближайшее время рассмотрит исковое заявление правительства о возвращении правительственной резиденции “Межигорье” в государственную собственность. Первый вице-премьер также выразил надежду, что Министерство внутренних дел сможет расследовать факт исчезновения документов об оформлении в собственность земельного участка с правительственной резиденцией.